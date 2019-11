Empiezan a aprobar ejes del Plan de Acción de la cuenca Llallimayo

Síguenos en Facebook

Tras la reunión de la ministra del Ambiente, Fabiola Muño, junto a autoridades y dirigentes de la zona, aprobaron en consenso el eje 1: Ambiente y Minería, el cual garantizará la calidad ambiental de los ecosistemas en la cuenca y revertirá la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, quedando por consensuar el eje 2) Salud y Saneamiento y 3) Desarrollo Sostenible del plan de acción de la cuenca en beneficio de la población y calidad de vida.

A su vez indicó, “Hemos acordado con las autoridades a que se defina representantes de cada comunidad con visitas semanales para garantizar que se está cumpliendo con la orden del cierre de la operación”, afirmó.

En relación al trabajo realizado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se dio cuenta de las acciones de supervisión y las tres visitas de inspección realizadas junto a los pobladores y dirigentes al proceso de cierre de la unidad minera Arasi, la cual fue paralizada por contaminación en la cuenca de Llallimayo.

Al respecto, Muñoz Dodero indicó que el “OEFA está haciendo una supervisión diaria para verificar que se está desmantelando todo el equipamiento instalado por la empresa y que no está operando en términos de extracción”, afirmó.

Asimismo, fue enfática al señalar que la empresa minera no volverá a operar, “El Gobierno no quiere a empresas que no cumplen con sus obligaciones ambientales, por esta razón se decidió el cierre de la unidad minera Arasi, esto significa desmantelar todas las operaciones y estamos en ese proceso”, remarcó.

Durante la cita se destacó que entre las acciones de supervisión del OEFA, se ha desmantelado el tajo Jessica, su respectivo botadero, y el proceso de lixiviación, proceso que está siendo verificado todos los días.

Por su parte, la alcaldesa de Umachiri, María Apaza, sostuvo que esta reunión tuvo como objetivo atender los problemas urgentes que afectan a las zonas alrededor de la cuenca de Llallimayo, “Confiamos en que el plan de acción conjunto en favor de la comunidades afectadas se maneje adecuadamente el tema ambiental”, manifestó.

Cabe señalar, que el pasado 22 de octubre, la ministra Fabiola Muñoz se reunió en Lima con los alcaldes y dirigentes, quienes solicitaron que cumplido el plazo de vigencia de la mesa de trabajo (30 noviembre) se amplíe la vigencia de la misma.

ACUERDOS. Entre los principales acuerdos a los que se llegaron fueron: que una vez por semana se realizarán visitas guiadas para verificar el proceso de cierre de la unidad minera. Los alcaldes entregarán al MINAM y al Minem la relación de acreditados para ejecutar estas visitas. Además, se ha consensuado el Eje Ambiente y Minería (actividades y acciones) del citado Plan de Acción.

En 20 días hábiles se realizará la siguiente sesión de la mesa de trabajo en el distrito de Ayaviri. En esta reunión, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, responderá las dudas y preocupaciones expresadas por la población en relación a la aplicación de las sanciones administrativas y multas a la empresa minera Aruntani S.A.C., la ejecución del plan de cierre en la fecha y cronograma establecido, el desmantelamiento de dicha UM, análisis del plan de cierre y post-cierre.