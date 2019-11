En Puno solo una lista alcanzó inscripción definitiva de candidatos al Congreso

Síguenos en Facebook

El Jurado Nacional de Elecciones informó que, a nivel nacional, se evaluaron 562 listas de candidatos a Congreso de la República, de las cuales 152 se encuentran en periodo de tachas. Así mismo, detalló que el periodo de tachas dura tres días calendario a partir de la publicación de las listas en la página web de la institución electoral. Durante ese periodo cualquier ciudadano puede interponer el recurso de tachas contra una lista completa o contra algún candidato. En primera instancia, la tacha será resuelta por los Jurados Electorales Especiales y, si hay apelación, se resuelve en el pleno del Jurando Nacional de Elecciones.

El órganos electoral especificó que cuando una lista se declara como improcedente, ya no puede subsanar las observaciones. Esto pasa cuando las listas incumplen con requisitos como no completar la lista o no cumplir con las normas de democracia interna. En cambio, cuando una lista es declarada como no admitida, la organización puede subsanar completando los requisitos faltantes.

A nivel nacional se detectó que 169 listas no fueron admitidas y 17 fueron declaradas improcedentes. En tanto, solo una lista, una de Huánuco alcanzó la inscripción definitiva quedando expedida para participar de las elecciones. Además el Jurado informó que las resoluciones del JEE podrán ser apeladas para que el JNE, en Lima, resuelva el forma definitiva.

Mientras se resuelven El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) capacita a los personeros legales y técnicos de los partidos políticos que buscan participar en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, con el propósito de optimizar su labor durante dicho proceso electoral.El propósito es aportar a la formación especializada en materia electoral, democracia y gobernabilidad de estos ciudadanos que velan por los intereses de cada organización política durante los comicios, indicaron mediante comunicado de prensa propalado el día de ayer.