Escándalos empañan gestión de Eugenio Yupa en el distrito de San Miguel

Síguenos en Facebook

Un video grabado por los regidores, muestra a trabajadores del distrito de San Miguel presuntamente libando licor al interior de una de las oficinas, en las imágenes se observa a Marco Antonio Ochoa Cerpa ahora exsupervisor de Serenazgo y hombre de confianza del alcalde Eugenio Yupa Zela, y otras personas más.

El escritorio principal de uno de los funcionarios era usado como mesa, donde se evidencia botellas de cerveza, también se observa una botella vacía a un costado de este mueble.

El ex trabajador aludido, en su defensa dijo que todo esto fue armado por regidores a quienes les habría negado un cupo laboral para sus allegados en la Municipalidad Distrital de San Miguel; prueba de ello, mostró algunos audios de llamadas que hicieron algunos regidores.

En uno de los audios, se escucha a la regidora Ana Acrota Gutiérrez quien en la llamada recomienda a un sereno para que sea contratado en la Subgerencia de Serenazgo. Ochoa Cerpa, también indicó que desde el mes de febrero los regidores lo vienen hostigando.

CONFERENCIA. En respuesta a estas denuncias los regidores en conferencia de prensa señalaron que denunciarán penalmente al supervisor, también desmintieron que hayan pedido puestos laborales para acomodar a sus allegados. “Ahora nos quieren difamar, yo he llamado al supervisor para saber si estaba en la oficina, esta llamada lo he armado para poder demostrar que él es el que contrata personas, en la llamada me responde que normal hablamos el lunes”, manifestó ola regidora Ana Acrota.

Ayer mediante un comunicado la municipalidad comunicó que Ochoa Cerpa fue cesado en sus funciones, mediante un memorándum de Recursos Humanos. Además, señalaron que se le inició un proceso administrativo.