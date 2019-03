Este Ppkausa fue a pedir perdón a Arequipa en nombre de puneños

Síguenos en Facebook

Hugo Llacsa Bustinza es quien a nombre de todos los puneños y del mismo gobernador regional de Puno, le fue a pedir disculpas a las autoridades de la región Arequipa, entre ellos, Elmer Cáceres Llica.

El referido personaje ha sido militante de Peruanos Por el Kambio (PPK), de hecho ha sido coordinador regional y en algún momento, dijo renunciar al cargo. Nunca lo hizo.

Hoy, junto a otras personas vuelve a la palestra, allí estaría comprometido Carlos Aspiazú, quien pretende postular a la presidencia de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.

CITA. Por el momento, se desconoce el día y el lugar de la reunión. Aparentemente, fue el mismo Llacsa Bustinza quien solicitó este encuentro.

Consultado sobre esta reunión, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, aseguró no conocer al referido personaje y menos saber algo de aquella reunión. “Es lamentable ver cómo personas se autoproclaman representantes de una región, no he visto todo el video, puede tratarse de un complot en nuestra contra; este tema se tiene que investigar y no se descarta emprender alguna medida legal”, adelantó la primera autoridad regional.

En el video publicado en redes sociales, Llacsa le dice a Cáceres Llica y al congresista Sergio Dávila: “Quiero pedirles mil disculpas, quiero que salga este audio en Panamericana Televisión...lamentamos la actitud ante nuestro vecino...es falta de capacidad de nuestras autoridades, he venido a apoyarlo (a Aduviri), pero no se deja apoyar. Esto tiene que saber el Gobierno central. Soy el coordinador regional de Apoyo a la Gobernabilidad de la Presidencia de la República...Es lamentable que el representante de Gobierno que es nuestro prefecto regional, no dé garantías, no hay respeto...a los vecinos, le pido nuevamente mil disculpas”.