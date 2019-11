Excongresistas tienen luz verde para postular en el año 2020

Síguenos en Facebook

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), conformado por cinco magistrados, resolvió habilitar a los miembros del Congreso disuelto para postular en el proceso electoral 2020. Esto a raíz de la consulta que presentara el Jurado Electoral Especial de Ica.

De esta manera, el ahora excongresista, Alberto Quintanilla Chacón, está plenamente habilitado para tentar llegar una vez más al parlamento esta vez a través de Juntos Por el Perú.

DECISIÓN. La decisión tomada se adoptó en base a la resolución 155, del 10 de octubre pasado, donde se aprobó el cronograma electoral.

En el primer considerando de dicha resolución se señala que el presidente Martín Vizcarra convocó elecciones “para elegir congresistas de la República que completen el periodo constitucional 2016-2021”. Es decir, en interpretación del máximo ente electoral, no se trataría de una reelección en estricto debido a que no se trata de una postulación para un nuevo periodo legislativo completo.

En esa línea, para los magistrados del JNE, los miembros del Parlamento disuelto pueden participar en el actual proceso para completar el mandato sin que esto contravenga la prohibición constitucional de reelección parlamentaria, aprobada vía referéndum en diciembre del 2018.

“La decisión del referido colegiado consideró que la regla establecida en el artículo 90-A de la Constitución Política no se puede aplicar al presente proceso electoral por su naturaleza extraordinaria", señaló el máximo ente electoral a través de un comunicado de prensa.

Según pudo conocer El Comercio, la decisión fue tomada por mayoría (4-1). El pleno del JNE está integrado por Jorge Rodríguez Vélez, Raúl Canamé Orbe, Luis Arce Córdova, Ezequiel Chávarry Correa y el titular del ente electoral, Víctor Ticona Postigo.

Hasta la fecha, siete organizaciones han anunciado que presentarán a integrantes del Congreso disuelto. Fuerza Popular es la agrupación que más reeleccionistas presenta en su lista, un total de siete. Otras agrupaciones han desistido de esta intención.