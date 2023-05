En una entrevista con el diario Página Siete de Bolivia, el exgobernador regional de Puno, Germán Alejo, aseguró una vez más, tener mucho en común con el expresidente boliviano Evo Morales y de ser el caso, se volvería a reunir, tal cual ocurrió en tierras puneñas en noviembre de 2022.

Morales y Alejo, no solo tienen afinidad de pensamiento, también están siendo procesados por la justicia peruana.

En relación a la denuncia por traición a la patria, la exautoridad sostiene: “... son una persecución política. Yo he sido denunciado... por dos congresistas de la derecha, Jorge Montoya... y Juan Bartolomé...y me están investigando por tres delitos: contra la integridad nacional traición a la patria, usurpación de funciones y me han agregado crimen organizado. Imagínese a dónde ha llegado la derecha peruana hacia voces discordantes”.

Más adelante, el también exconsejero por la provincia de Huancané, responde: “...otra denuncia... nos pone junto con el hermano Evo, es del señor...Montoya, exmilitar, marino y que representa una vergüenza de congresista. Este señor, antes de...la denuncia, nos discriminó, nos llamó borregos... nos denunció a mí, a Vladimir Cerrón... y a Evo Morales por los delitos de atentado contra la integridad nacional....”.

Futuras reuniones

Más adelante, Alejo Apaza, dice sentirse un perseguido político e insiste en la idea de integrarse a la Runasur. Para tal fin, adelantó que, en setiembre o más adelante se realizará el ‘I encuentro internacional de víctimas del genocidio de Dina Boluarte’, que contará con la presencia del exmandatario boliviano.

“No tenemos miedo... a la persecución política ni judicial, vamos a tener más reuniones con el hermano Evo Morales y no solo con él... estamos pensando reunirnos con...Pepe Mujica (expresidente de Uruguay), con... Yaku Pérez de Ecuador (político y excandidato)...”.