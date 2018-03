Exhumarán cadáver de mujer que murió en extrañas circunstancias

Síguenos en Facebook y YouTube

Lamentablemente Candy Roxana Fredes Chanini de 30 años de edad, todavía no descansa en paz. Ella murió hace aproximadamente dos semanas en extrañas circunstancias, motivo por el cual, sus familiares han pedido la exhumación del cadáver, con la finalidad de determinar las verdaderas causas.

De hecho el Ministerio Público de Puno, ya ha dispuesto que se exhume el cuerpo el día de hoy a partir de las nueve de la mañana. La defensa de la familia, sostiene que no se han tomado en cuenta las diferentes contusiones que presentaba el cuerpo de quien en vida se graduó como enfermera.

Las miradas acusadoras apuntan al esposo de la mujer, Renzo Illacutipa Mamani, docente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA). En su defensa el principal sospechoso, aseguró que todas las acusaciones en su contra son falsas.

Pero esta historia tiene varios antecedentes de violencia entre la pareja; inclusive existe una sentencia en contra del varón, por haber agredido a su cónyuge. Existe también todo un listado de denuncias de una y otra parte, todas vinculadas a agresiones.

Illacutipa Mamani, dice no tener nada que ver en la muerte de su esposa, asegura que los moretones en sus labios y naríz es producto de una gresca y no de un forcejeo con la víctima, que es en cambio la hipótesis que barajan los familiares.

Él asegura que Candy Roxana se suicidó porque uno de sus familiares no le pagaba una deuda de aproximadamente cincuenta mil dólares. La familia no cree en esta posibilidad, porque no era una deuda que ella había adquirido y que no podía pagar, sino todo lo contrario. Las diligencias que se realicen el día de hoy serán determinantes para saber qué paso con la enfermera, cómo es que resultó con tantas contusiones.