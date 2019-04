Exigen declarar en emergencia La Rinconada por inseguridad

Síguenos en Facebook

Los habitantes del Centro Poblado La Rinconada, distrito de Ananea en la provincia de Putina, exigen a las autoridades la declaratoria de emergencia por inseguridad tras el asesinato de siete mineros dentro de un socavón.

El alcalde de este centro poblado Alberto Ayamamani lamentó que no haya mucha presencia del Estado en este lugar y que las bandas organizadas hayan tomado el control de todo este centro minero.

“Hemos pedido audiencia, para exigir el cambio del fiscal y cambio de los policías, porque estas autoridades ya se han familiarizado con los delincuentes, muchas veces hemos entregado nosotros a los ladrones a la Policía, a la Fiscalía, pero luego aparecen libres”, explicó ante los consejeros.

Dijo que los mineros no ganan millones, solo sacan pequeñas cantidades de oro para sobrevivir y muchas veces eso les arrebatan los delincuentes. La presencia de los locales nocturnos sería otro factor que ayuda al incremento de la delincuencia. “También quiero pedir por favor que ya no ingrese cerveza, porque la empresa Backus es la única beneficiada y nosotros no ganamos nada, al contrario dentro de esos locales se juntan los ladrones y planifican sus robos”, acotó la autoridad.

EMERGENCIA. Esta no es la primera vez que las autoridades de este centro poblado, solicitan la declaratoria de emergencia, ya lo hicieron años anteriores en una reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, pero nunca accedieron en el Ministerio del Interior con el compromiso de luchar contra las bandas organizadas.

Este trabajo solo duro algunos días y luego nuevamente la delincuencia y criminalidad volvió a reinar en esta zona minera.

Los mineros están cansados de vivir bajo miedo y zozobra y hasta piensan emprender medidas de lucha para ser escuchados.