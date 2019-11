Exrector de UANCV afirma que Leopoldo Cari fue electo irregularmente

Síguenos en Facebook

Luego de la elección de las nuevas autoridades de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca, el exrector Ricardo Cuba Salerno advirtió que la mayoría de los miembros de la Asamblea Universitaria actuaron ilegalmente al designar a Leopoldo Cari Ortiz, lo que repercutiría de forma negativa en el licenciamiento.

Refirió que uno de los puntos de la Asamblea Universitaria de carácter extraordinaria era prórroga de autoridades y no el cambio, por la que consideró que se cometieron vicios por alterar orden del día.

“Ellos en forma democrática se autoconvocaron y en el primer punto estaba la prórroga de autoridades, en ningún momento se habló de cambios. Lo que ocurrió ayer (miércoles) es totalmente ilegalmente, yo responsabilizo al doctor (Leopoldo) Cari y a unos 10 asambleístas que hicieron tabla raza de la Ley Universitaria”, señaló.

Cuba Salerno señaló que, en caso de no lograr licenciamiento, la responsabilidad será de las nuevas autoridades universitarias. Aseguró que Sunedu no reconocería a las nuevas autoridades, por los supuestos vicios que se cometió en la última asamblea universitaria.

RESPUESTA. El nuevo rector Leopoldo Cari Ortiz señaló que los actuados del miércoles son de acuerdo a las recomendaciones de la Sunedu y se mostró confiado en lograr el licenciamiento.

“Si no se va lograr el licenciamiento, el culpa va ser el exrector Cuba Salerno, quien por mucho tiempo ocultó los documentos y estuvo actuando de forma ilegal”, expresó.

Cari Ortiz refirió que a partir del 24 de junio de este año, Cuba Salerno ya no era rector y permaneció en el cargo, haciendo creer que su cargo fue ampliada un año más en una asamblea universitaria, que se realizó en Puno, eso sí, en forma irregular.