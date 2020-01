Familiares de Eva María apedrearon vivienda del asesino y dieron último adiós

En medio de la indignación de los parientes y pobladores de Juliaca, ayer dieron el último adiós a Eva María Carcahusto Huancapaza (24), quien fue asesinada a combazos por su conviviente, Darwin Mescco Mamani (25). Este hecho fue considerado como el primer caso de feminicidio en el año 2020.

El cuerpo sin vida de la joven fue velado en un local del jirón Benigno Ballón, luego llevaron el féretro hasta la vivienda del presunto asesino, ubicado en la urbanización Juan El Bueno de esta ciudad, donde los indignados familiares y acompañantes destrozaron los vidrios del inmueble. Otros escribieron la palabra “asesino” en la pared de la vivienda. Con carteles en mano, los familiares exigieron a las autoridades como a la ministra de la Mujer, que intervenga en este caso y sancionen con cadena perpetua al supuesto criminal. Luego trasladaron el ataúd hasta el cementerio de la urbanización La Capilla, donde pasado las 15 horas dieron último adiós.

Eva María y sus cuatro hermanos, desde hace más de 10 años quedaron huérfanos debido a la inesperada muerte de sus padres.Desde entonces, Felícitas Carcausto, quien es su tía, se encargó de los 5 sobrinos.

“Señora Ministra, tú eres mujer y tienes hijos, quiero justicia para mi hija. A mí me costó criar, nadie me ayudó vestir y educar. Yo era su madre, sino va a ver justicia, buscaremos justicia con nuestras manos, no se va a quedar esto así, lucharé hasta el último”, refirió Felicitas.

La mujer narró que Darwin y Eva María convivían desde junio del año pasado, pero ella no conocía de fondo sobre los problemas que había entre ambos. Agregó que en Año Nuevo la joven reveló que estaba embarazada, por la que habría tratado de continuar con esa relación tormentosa.

Mientras que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román de Juliaca, solicitó 9 meses de prisión preventiva en contra de Josein Darwin Mescco Mamani, a quien se le investiga por el delito de feminicidio.