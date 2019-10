Familiares de pacientes agreden a médicos por falta de atención en Puno

Síguenos en Facebook

La realidad de hospital regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno es muy triste y más aún con los siete accidentes que ocurrieron este último domingo.

El director del nosocomio, Stalin Ramos, lamentó que haya habido algún tipo de negligencia por parte de los médicos que se encontraban ese día, a demás, confirmó de que en el área de emergencia solo trabajan cuatro médicos que hacen un solo turno, hay un solo cirujano, un pediatra, un ginecólogo y un médico internista.

Los pacientes fueron atendidos en el pasillo, otros en sillas de ruedas y algunos parados. El área de emergencia solo tiene espacio para 12 personas, sin embargo el día domingo llegaron más de 30 heridos, señaló Ramos.

LEY. Existe una ley de emergencia que dice que los galenos de todas las áreas deben de atender a los pacientes y por la misma ley medicamentos para los pacientes son gratis. Hace falta recursos humanos, profesionales , espacio e infraestructura.

Existen documentos de que evidencian de que se llamó al traumatólogo, neurocirujano entre otros especialistas.

AGRESIÓN. Personal de salud fue agredido por los familiares de los pacientes, incluso efectivos policiales que trajeron a los heridos fueron desalojados del hospital. El director Stalin Ramos señaló de que no existió negligencia medica, sin embargo por la premura del tiempo y la situación del momento esto se salió de las manos.

El número de pacientes hizo que el número reducido de médicos y enfermeras no puedan abastecerse.

En el hospital regional no se atiende por orden de llegada sino por orden de prioridad, el personal no supo manejar la situación, incluso ni la policía pudo controlar a la torva de familiares.

DENUNCIA. El último domingo, más de 12 heridos que llegaron al nosocomio aproximadamente a las 3:00 pm, sin embargo, solo encontraron a un médico encargado, quien aproximadamente a las 7:00 pm hizo cambio de turno, dejando a un médico residente que no pudo atender a todos los accidentados en Malcomayo y al resto de heridos e continuaron llegando.