La liberación de Walter Aduviri Calisaya registró varios incidentes entre sus familiares, quienes hicieron públicas sus diferencias, notándose distancias entre los hermanos Aduviri y la pareja de Walter, Nilda Suca.

Esta última se vio obligada a retirarse de los exteriores del penal de Alto Puno, cuando ayer llegó a bordo de una camioneta para encontrarse con Walter Aduviri, mientras se esperaba que sea excarcelado.

Las hermanas del gobernador regional echaron a Suca, quien iba acompañada de su menor hija, argumentando que detrás de esa aparición había intereses políticos, puesto que Nilda sería candidata al Congreso de la República.

A su turno, la señora Nilda Suca denunció que era constantemente agredida y perseguida por los hermanos Aduviri.

“Yo no tengo problemas con Walter, él sabe, no he tenido problemas, yo fui a visitarlo y a llevarles sus cosas hasta el día del padre, otros días no he podido porque tengo que trabajar para mantener a mi hija”, declaró a este matutino.

“No puedo permitir que agredan de esa forma a mi hija, ella no tiene la culpa y tiene derecho de ver a su padre”, agregó.

Distancias

Las diferencias entre la pareja de Aduviri y sus hermanos se hicieron notar, cuando el gobernador regional ejercía el máximo cargo en el departamento. Ya en ese entonces, se habían marcado distancias que se ventilaron en redes sociales y en la prensa local.

“A quiénes perjudica mi cercanía con Walter, a la gente que tiene intereses particulares en el Gobierno Regional de Puno”, manifestó.

En tal sentido, Nilda Suca dijo que esperará a Walter Aduviri en su casa. “Te espero en la casa Walter. De ahí que él decida si quiere irse, yo no voy a someterme a más maltrato psicológico”.