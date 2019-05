Gerente general del GORE asegura que quieren sacarlo del cargo

Síguenos en Facebook

El gerente general del Gobierno Regional de Puno, Dione Pacoticona Mamani, se refirió a la información que se difundió por este medio de comunicación, en relación a la serie de improperios que presuntamente dirigió hacia sus subordinados e inclusive los consejeros regionales. Aquí transcribimos textualmente su defensa:

“Nunca me he expresado, los términos e improperios que usted me atribuye el citado medio de comunicación escrita”. “No hay fuente de información legal, porque al parecer usted publica audio inmundicia que aparentemente fue editado por personajes que se dedican a actividades ilícitas y que me vienen extorsionando y chantajeando todo con la finalidad de obtener beneficio económico, eso que usted llama ‘política’ y escribe sus imaginaciones suyas sin ningún sustento documentado”.

“Su conducta es una acción obstruccionista que busca simplemente dañar la imagen de mi persona, así mismo busca mi salida de la gerencia del Gobierno Regional, todo con la finalidad de desestabilizar la gestión y con las consecuencias de paralización de las obas que se vienen ejecutando en beneficio de la población”.

“No tengo antecedentes penales, policiales, ni judiciales en toda mi vida, por lo que no puede atribuirme hechos falsos e imaginarios”.

“De las publicaciones efectuadas en un medio de comunicación escrita por su persona, se tiene que incurrió en los delitos contra el honor, en su modalidad y forma de injuria, calumnia y difamación agravadas delitos previstos y sancionados en los artículos 130°, 131° y 132° del código Penal, por cuanto estos revelan la ausencia de verificación y la falta a la verdad, con el componente subjetivo finalísimo de difamar o menoscabar la reputación de mi persona confundiendo los hechos e interpretando maliciosamente información real con hechos creados por Ud. Para denigrar mi imagen personal para desacreditarme ante la opinión pública; esta acción difamatoria contra mi persona me causó un daño moral y de incalculable dimensión, no solo como persona, sino también como padre, profesional y mucho más aún como gerente general del Gobierno Regional de Puno y con éxito profesional en toda mi vida”.