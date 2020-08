Gerentes se "pelean" en el Gobierno Regional de Puno

A la ausencia del gobernador regional de Puno, ahora se suma la rebeldía y desorden en la línea gerencial, lo que debilita aún más la gestión de Agustín Luque Chaiña en medio de la exigencia del Consejo Regional para que pida licencia por 45 días.

Es necesario mencionar, que el nuevo gerente general del GORE, Manuel Quispe Ramos, anunció el viernes que viene haciendo una evaluación sobre el rendimiento de los gerentes y otros funcionarios de confianza.

“No puedo adelantar nada, pero el 1 de setiembre elevaré un informe al gobernador, haciendo conocer algunas recomendaciones”, dijo en la ciudad de Juliaca.

REBELDÍA. La respuesta no se hizo esperar por parte del gerente de Desarrollo Social, Walter Paz Quispe Santos, quien utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para hacer conocer su punto de vista.

“¿Cómo podría evaluarme alguien que ha sido comprometido en escandalosos actos de corrupción y sancionado por la Contraloría de la República?”, le dijo en principio.

“La persona que me evalúe debe exhibir limpieza moral en la gestión pública. Creo firmemente que la política es una vida ética al servicio del país, que el nuevo gerente evalúe a su par Enrique Almonte, uno de los responsables de la crisis del sector salud por su permanente intromisión. No permito que un devaluado me evalúe”, escribió.

ANTECEDENTES. Walter Quispe Santos se refiere a la sanción que Manuel Quispe recibió por parte de la Contraloría General de la República, precisamente al asumir el mismo cargo durante la gestión del exgobernador Mauricio Rodríguez.