Gladys Lipa Villalba tiene 17 años, nació en Quiaca, en la provincia de Sandia. Actualmente estudia Administración de Empresas en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) de la ciudad de Puno. A su edad, y como muchas jóvenes, sueña con crear su propia empresa y exportar las sabrosas granadillas que producen allí en su pueblo natal, ubicado a diez horas de la capital de la región. Ella conversó con Diario Correo, pues, hace poco ganó una beca, estímulo que le permite costear los gastos en sus estudios.

Gladys, es un honor conversar contigo, cuéntame cómo te va y algo de tu pueblo natal, Quiaca. Muchas gracias, es la primera vez que me entrevistan. Quiaca es un lugar muy lejano. El viaje desde Juliaca es cerca de 9 horas. En mi pueblo tenemos todos los servicios básicos, pero, no internet. Debemos caminar a un tambo cerca de una hora, para allí hacer cola y poder hacer nuestros trabajos.

¿A qué se dedican en Quiaca? Nos dedicamos a la agricultura. Cultivamos granadillas, papayita andina, sacha tomate, también, papa y maíz, luego llevamos a vender a Sandia, es un viaje de 5 horas, más o menos.

¿Qué te motivó a salir de tu pueblo y estudiar? Los del Programa Juntos nos facilitaron información sobre los beneficios de estudiar. Mis padres y familiares siempre me motivaron. Ahora que lo estoy haciendo ellos están contentos. Cuando viajé a Lima me dijeron que están orgullosos. Voy a cumplir mis sueños. El esfuerzo de mis padres no va a ser en vano.

Estás estudiando en el Senati ¿Cuál es tu objetivo cuando concluyas tus estudios? Quiero formar mi propia empresa. Traer los productos de mi pueblo y exportarlos a otros lugares. Me gusta viajar. No quisiera quedarme aquí, quiero conocer otros lugares y asociarme con emprendedores, exportar granadillas.

¿Qué les pedirías a las autoridades de tu localidad? Que mejoren las carreteras. Es difícil para nosotros los jóvenes salir de allí y también para vender nuestros productos. Yo creo necesario, también, la instalación de internet, eso nos ayudaría mucho, solo tenemos dos horitas.

¿Cómo es que ganaste una beca? Para ser becada tienes que obtener una nota de 15 para arriba desde el primer grado de secundaria. Una vez que se obtiene la beca hay que seguir otros pasos, no queda allí. Pronabec hizo una convocatoria, para ser preseleccionados. Luego se debe dar otro examen. Mi papá me llevó hasta Juliaca, allí dimos la prueba. Después de una semana salieron los resultados, salió mi nombre, me alegré y mi familia también. Luego ingresé al Senati y ahora estoy estudiando allí.

Dejaste a tu familia, estás sola. Sí. Extraño a mis papás, a veces me pongo a llorar. Mi mamá siempre me atendía en mi pueblo; ahora estoy descubriendo nuevas cosas, pero aprendí que debo hacerlo todo por mí.

Hay muchas dificultades en el camino. Así es, pero eso no fue ni será impedimento para seguir adelante. Yo quiero decirles a los jóvenes que no dejen de estudiar. Si estás en extrema pobreza te apoya el Programa Juntos, esfuérzate por lograr tus objetivos.

¿Cómo te ves en unos cinco años? Yo me veo trabajando, llevando los productos de mi pueblo a otros lugares. Pero, quiero también que, las autoridades trabajen por nosotros los jóvenes.

Gracias Gladys, te deseo lo mejor. Gracias a usted. Seguiré estudiando.