Hermano de Aduviri ordena contratar personal en el GORE Puno (AUDIO)

Hace una semana, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, negó categóricamente que su hermano Eloy tenga alguna injerencia en la toma de decisiones dentro del Gobierno Regional, a raíz de unos audios que salieron a la luz. “Mi familia está al margen”, remarcó la primera autoridad de la región.

Contradictoriamente, en el inicio de esta semana, una nueva grabación se hizo pública, donde se escucha presumiblemente al jefe de Recursos Humanos de la entidad, Néstor Pacheco Mamanim, darle a Eloy explicaciones sobre el contrato de una profesional

EL AUDIO. La transcripción de estos nuevos “Aduviriaudios” es la siguiente:

Eloy. “Lo has observado pe, cumpa...”.

NÉSTOR.”...yo primerito le he observado porque no cumplía con los requisitos de los años de experiencia...me ha hecho un problema con tu hermano...que va a tener memo, porque ya no quiero revisar su expediente, es que la Contraloría está revisando de cada funcionario especialista, sino cumple sanción a la institución...piensan que yo lo hago por bronca, para empezar yo no tengo nada con la señorita...tengo varios de la OCI que me han mandado de varios funcionarios está jodiendo, como yo soy el filtro, por eso le he dicho a tu hermano, el gerente o alguien que haga de la señorita, por eso yo le he enviado a administración y ellos me dicen que devuelva a su dependencia que su gerente la califique, me conviene...ella no tiene años de experiencia como especialista obras por contrata, lo está tomando personal...”.

Eloy. “Debes darle trámite rápido, pe cumpa. Nada cumpa ,ve la forma, no sé que haces, chequéate...es como tu caso...yo siempre te voy a respaldar...

néstor. “Así siquiera que hablen, alguien que me avise, la señorita...prepotente viene, como no la conozco...”.

ELOY. “Cómo no la vas a conocer, ella siempre atendía en el local del jirón Ayacucho. En el 2014...ha estado en el comité de campaña...”.

NÉSTOR. “Ya, yo le voy a llamar a su jefe...”.

ELOY. “Que solucione, se va a quejar al uno...”

néstor. Ya Eloy...Ojalá que no me boten...

eloy. “Sin roche, solucionen