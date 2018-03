hombre armados se llevan laptop de cabina de internet

Síguenos en Facebook y YouTube

Un trabajador de una cabina de Internet, fue golpeado por delincuentes armados que ingresaron asaltar el establecimiento ubicado en el jirón Acomarca de la urbanización Ampliación Independencia en Juliaca.

El asalto según fuentes policiales se registró cerca de las 6 de la tarde de ayer, donde tres sujetos provistos de armas de corto alcance irrumpieron el local donde trabaja Joel Apaza Canaza (21), a quien redujeron y cuando puso resistencia lo golpearon en la cabeza con la cacha del arma.

El agraviado narro que los malhechores llegaron en una motocicleta y se llevaron una laptop marca Toshiba, valorizada en 1200 dólares americanos. “Ellos me apuntaron, ingresaron dos y un tercero estaba afuera esperado en la moto, he forcejeado con ellos, es ahí donde me golpear en la cabeza, no pude ver la moto y tampoco el rostro de los agraviados a pesar que aún era día”, dijo el joven a la Policía.

Los efectivos del Departamento de Investigación Criminal y la fiscal de turno Silvia Álvarez Mita se constituyeron al local, donde buscaron cámaras de seguridad cercana, pero no encontraron, los agentes no encontraron mayores indicios en el lugar del atraco. Mientras que el herido tuvo que ser auxiliado y llevado al hospital Carlos Monge Medrano.