Jefe militar confirma 7 soldados infectados con COVID-19 en Puno

En entrevista con Diario Correo, el general de la Cuarta Brigada de Montaña Puno, Edgard Rodríguez Huanqui, dijo estar evaluando la posibilidad de trasladar cien soldados a la ciudad de Juliaca, con la finalidad de restablecer el orden.

El funcionario militar, se mostró contrariado con la actitud de una parte de la población juliaqueña. “Hemos reforzado con treinta hombres del cuartel de Huancané; pero no es suficiente”, remarcó.

REPLIEGUE. Sobre este tema, el general aseguró que no hubo ningún repliegue militar. “El tema de la pandemia es dinámico y no es que el personal se haya replegado, tenemos 45 puestos fijos, que realizan el patrullaje constante”, explicó.

Rodríguez Huanqui, explica que, en la actualidad se cuenta con 84 patrullas, custodiando a personas infectadas con coronavirus. “Nos encargamos de garantizar que permanezcan en sus domicilios; entonces, el personal que antes se encontraba en un determinado lugar ahora está cuidando a los contagiados”, subrayó.

En este apartado, confirmó que son siete los infectados con el COVID-19 dentro del Ejército Peruano en la región Puno, seis de ellos cumplen su cuarentena, efectivamente en el Casino Militar. “Tienen todas las condiciones, no están abandonados, son ambientes que hemos adecuado para su aislamiento”, comentó.

ERRORES. El titular de la Cuarta Brigada de Montaña, refirió haber solicitado toda la información para emprender una investigación respecto al portatropas que trasladaba apiñados a un grupo de soldados. “Aceptamos que pueden haber errores, estamos investigando y sabremos quién es el comandante jefe de esa unidad, evidentemente habrán sanciones de ser cierta la denuncia propalada a través de una fotografía”, manifestó.

El último incidente registrado en Yunguyo, ha motivado al Ejército reforzar las medidas de seguridad y para eso, se están enviando dos vehículos que garanticen la custodia en la denominada “zona porosa” de la región Puno.