Juez deja libre a ebrio que provocó muerte

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román a cargo de la jueza Penélope Nájar Pineda, decidió darle libertad al conductor de la empresa Quejoni Tour que el sábado en la noche, bajo los efectos del alcohol, mató y arrastró el cuerpo de Guillermina Luque Hilasaca(40), a lo largo de diez cuadras.

La audiencia se desarrolló ayer en la tarde donde se sustentó el pedido en contra de Juan Laura Paricanaza (21), procesado por homicidio culposo.

Una transacción extrajudicial que el detenido firmó con los familiares de la pasajera herida, Soto Apaza, habría sido clave para que la magistrada decida darle comparecencia restringida y declarar infundado en pedido de prisión preventiva.

La fiscal Yamileth Machaca Larico sustentó el pedido y no se mostró conforme con la decisión de la jueza, porque el detenido no solo cometió el delito de homicidio culposo, si no, huyó del lugar provocando otro accidente y golpeó a un efectivo policial cuando era arrestado.

Dos días antes de esta determinación los familiares de la víctima mortal Guillermina Luque Hilasaca (40), protestaron en la puerta de la empresa Quejoni Tour en el jirón Mariano Melgar, exigiendo justicia. Estos pedidos no fueron escuchados por las autoridades, pues el sujeto está libre después de enlutar a una familia.