Los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones San Román, decidieron revocar el mandato de prisión preventiva por la de comparecencia restringida en contra de Edson Emerson Escobar Huarancca (22), quien es investigado por el presunto delito de disturbios.

El joven fue detenido el pasado 7 de enero, presuntamente por haber azuzado el ataque a los policías un día antes, en las inmediaciones de la cabecera de la pista de aterrizaje del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca.

El colegiado llegó a la conclusión que no existen suficientes elementos de convicción para la reclusión preventiva de Escobar Huarancca, con lo cual salió en libertad.

Manifiesto

El investigado, luego de salir del penal, manifestó que es inocente y pidió que se investigue bien y se determinen responsabilidades. Agregó que tras la detención fue “humillado y amenazado de muerte”, por los policías.

“A mi me detuvieron el 7 de enero de un hecho que había ocurrido el 6 de enero en las inmediaciones del aeropuerto. El día de los hechos yo no estuve allí, estaba por la plaza, pero, al día siguiente sin ninguna prueba me acusan de algo que no hice”, refirió.