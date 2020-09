Juliaca: adolescente apodado “Ban Bam” es sospechoso de homicidio

Parientes y amigos del escolar Dawis Rivaldo Condori Hilasaca (16), quien fue asesinado el 5 de setiembre, protestaron en la puerta de la dependencia policial y sindicaron como presunto homicida al adolescente apodado “Ban Bam”.

El crimen ocurrió pasado las 19 horas del 5 de setiembre en la avenida Independencia del distrito de San Miguel (San Román). El adolescente fue herido con un cuchillo filudo.

David Condori Apaza, padre del infortunado, narró que ese día, su hijo había dejado a su enamorada en su casa, por el sector del Aeropuerto, y cuando retornaba a su domicilio fue atacado con un arma cortante, al parecer por un sujeto al que llamarían Maycol Esteban, apodado como “Ban Bam”.

Tras el crimen de Dawis Rivaldo, los familiares realizaron una serie de indagaciones y lograron ubicar una conversación mediante WhatsApp del presunto asesino con otros adolescentes, en la que confesaría el crimen.

Condori Apaza refirió que estas evidencias ya fueron entregadas a los policías para que profundicen las investigaciones. “Se me pasó la mano”, diría en una de las conversaciones.

SIN MOTIVOS. Los padres dijeron que Dawis Rivaldo no era amigo del presunto asesino, por lo que desconoce las razones del crimen. El sospechoso estaba citado para que preste su declaración respecto a este hecho, pero no llegó a la dependencia policial.

Ante tal hecho, los familiares, portando pancartas, protestaron en el exterior del local policial, en la urbanización La Rinconada de Juliaca.

Luego, al enterarse que el acusado no se presentó en la dependencia policial, se dirigieron hasta el domicilio del presunto criminal, ubicado en la urbanización Santiago Ríos de Juliaca. “Nadie me va devolver a mi hijo, lo único que quiero es una sanción ejemplar para los asesinos. No sabremos si hay más implicados”, sostuvo.

Refieren que Dawis Rivaldo estudiaba en el colegio José Antonio Encinas, mientras que el sospechoso del crimen sería estudiante de la institución educativa secundaria César Vallejo.