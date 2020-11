No creen que se haya caído. Decenas de parientes de Bethsy Erika Oviedo Hancco (19), quien fue hallada sin vida en la vía pública del distrito de San Miguel, protestaron en la puerta del Ministerio Público, exigiendo justicia por la muerte de la joven.

El cadáver fue encontrado hace una semana en el jirón Rumania de la urbanización Señor de los Milagros. Tras el hallazgo, las autoridades realizaron una serie de diligencias e intervinieron a 4 jóvenes, entre ellas una jovencita, que fueron identificados como: Katia Churata Chambi (22), Danton Gutiérrez Mamani 20), Braulio Gonzalo Paccara Yana (18) y Joel Iván Mamani Zapana (19), quienes son investigados por la muerte de Bethsy Erika.

Los dejaron libres

Los familiares al enterarse que los 4 intervenidos fueron liberados, este miércoles protestaron en la puerta del Ministerio Público, ya que no creen que la joven se haya caído. “El fiscal dice que se cayó del tercer piso, pero nosotros no creemos, existen muchas cosas por aclarar, por ejemplo, sabemos que mi hija estaba con vida cuando botaron en la calle, no auxiliaron”, refirió Cristóbal Oviedo Quispe, padre de Erika.

“Es imposible que se haya caído, el cuerpo presentaba varias lesiones y creo que hay manos extrañas, pero el fiscal decidió darle libertad a los implicados, por eso estamos pidiendo justicia”, sostuvo Nilda Hancco Mamani, madre de la fallecida.

Protestaron

Portando pancartas, los padres y otros parientes protagonizaron plantón en la puerta de la Fiscalía. Incluso los padres intentaron encadenarse, pero fueron impedidos por los policías. Bethsy Erika era la única hija de la pareja de esposos y actualmente estaba estudiando en una universidad privada la carrera de educación inicial.