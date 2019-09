Juliaca: alcalde Sucacahua asegura no temer a paros en su contra

En las últimas reuniones, algunos dirigentes de las organizaciones sociales de Juliaca anunciaron acatar una paralización de 48 horas para los días de aniversario de la provincia de San Román, exigiendo atención a sus reclamos. Ante tal anuncio, el alcalde provincial, David Sucacahua Yucra, respondió que no tiene temor a las protestas.

La dirigente Carmen Hualla refirió que el último sábado, en una reunión de dirigentes, volvieron hablar sobre una posible paralización de 48 horas, que podrían acatar antes del 24 de octubre, aniversario de esta provincia, con plataforma local y regional. Pero admitió que en esta asamblea no participaron los dirigentes de los transportistas y comerciantes, por ello esperan consolidar esta propuesta de protesta en la siguiente reunión.

DAVID SIN MIEDO. En relación a este tema, el alcalde provincial, aprovechó la ceremonia de inicio de mes para responder a los dirigentes. Señaló que, en los pocos meses de gestión, están haciendo esfuerzos para dar solución a los principales problemas de la ciudad como residuos sólidos.

“A los hermanos dirigentes los felicito, que cada martes, vienen a reunirse con las autoridades, donde discutimos sobre los problemas que tiene nuestra ciudad. Pero hay algunos dirigentes que ni siquiera vienen a las reuniones, sin embargo, ya hablan de paros, no tengo temor a los paros, no me van a presionar con paros, presiónenme con trabajo. Invoco a los dirigentes y a la población a trabajar juntos por el desarrollo de esta ciudad que estuvo abandonado por muchos años”, sostuvo.

Sucacahua Yucra también se refirió al comercio ambulatorio, alegando que esta ciudad debe cambiar en todo aspecto. Invocó a la población a festejar el aniversario de esta provincia, tal como se merece, sin estar pensando en protestas.