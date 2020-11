La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Puno, abrió investigación preliminar contra el fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, por presunta negligencia en ejercicio de sus funciones en el caso de la madre de familia, Emilia Mamani Coaquira, quien estuvo enmarrocada a una silla en el patio del terminal terrestre donde también funciona la Comisaría Sectorial de Juliaca.

Mamani Coaquira y su expareja Segundino Huapaya Hancco (60) fueron detenidos la noche del lunes por supuesta agresión mutua. Sin embargo, la mujer cargada de su bebé de un año, por el lapso de 48 horas permaneció detenida y enmarrocada a una silla. Ese hecho generó una serie de cuestionamientos contra los policías y el fiscal que ve el caso.

El Ministerio Público, este jueves, mediante su página oficial informó que este caso ocurrió en el turno del fiscal Rojas Cayllahua, quien es investigado por la Oficina de Control Interno por presunta negligencia en ejercicio de sus funciones.

Piden disculpas

Mientras tanto los agentes de la Comisaria de la Familia pidieron disculpas públicas a Emilia Mamani Coaquira. La oficial PNP Julia Andrade, comisario de Familia, aclaró que, pese a que la atención se dio en otra dependencia, ellas como policías también se encuentran indignadas por lo sucedido.

Además, los agentes entregaron bolsas de víveres, cuyo apoyo es en nombre del jefe de la Región Policial de Puno coronel PNP Luis Cotrina, dijeron. “Tengo mamá, hijas... No hubo mala intención, lo que pasa es que no hay una buena infraestructura. Yo también me siento mal por estos hechos”, señaló. Mamani Coaquira refirió que tiene 8 hijos y pide apoyo a los pobladores, ya que su expareja no pasa manutención.