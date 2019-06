Juliaca: distribuidor de gas ultraja a niña y la amenaza para evitar denuncia

Síguenos en Facebook

Un hombre que trabajaba en la distribución de gas, fue detenido debido a que fue acusado de violar a una niña de su entorno familiar, en varias oportunidades. La violación sucedió en la vivienda del jirón 28 de agosto Mz D2 lote 9 de la urbanización Santa Emilia en Juliaca.

Jhon Carlos Cañazaca Quispe (25), habría repetido su delito este último lunes, y para que la menorno cuente lo sucedido a su madre, le dio dinero y la amenazó con golpearla si lo acusaba.

Fue la madre de la menor (de quien guardaremos su identidad en reserva) quien denunció a su pareja cuando la pequeña le confesó lo que había ocurrido.

“Quiero que se haga justicia, me pareció raro que mi esposo le dé dinero a mi hija menor, por eso le pregunté y me contó todo, yo vivo en la casa de mi pareja porque mi anterior pareja me abandonó con mis dos hijas”, contó la mujer.

La niña acusó a su padrastro ya había abusado de ella en varias ocasiones, además tiene una hermana menor quien fue testigo de todo lo que sucedía en el inmueble.

Los agentes de la Sección de Delitos de la Comisaría Sectorial de Juliaca, se movilizaron y luego de un seguimiento, capturaron al agresor sexual, cuando este se desplazaba por la avenida Ejército en una motocicleta.

El fiscal Carlos Iscarra Pongo encabezó las diligencias y dispuso la detención preliminar del distribuidor, además la menor deberá pasar el reconocimiento médico legal.

CONTRA MUJERES. La racha de violencia contra las mujeres parece no tener fin, primero fue Alicia asesinada en un hotel por sujetos que están prófugos de la justicia, luego Erika asesinada por su enamorado y arrojada en un costal al río.

Después una colegiala de 15 años en Yunguyo violada y asesinada, su cuerpo desnudo y con la cabeza destrozada hallada al costado de la carretera, le siguió una niña de tan solo 5 años violada y asfixiada por el inquilino de sus padres y ahora cierra esta lista una escolar de 9 años violada por la pareja de su madre.