El Juzgado Penal Colegiado de San Román sentenció a 13 años de cárcel a Edgar Pilco Pariapaza, quien fue hallado como culpable del homicidio calificado en agravio de Yesenia Yovana Caballero Coronel. Los familiares de la víctima consideraron el fallo como benigna y cuestionaron a los magistrados que llevaron el caso.

Desde la Corte Superior de Justicia informaron que el colegiado integrado por los jueces Rubén Gómez Aquino, Víctor Paredes Mestas (director de debates) y Richard Condori Chambi dictó esta medida por unanimidad, tras aprobar la conclusión anticipada absoluta del juicio, donde el sentenciado aceptó los hechos imputados objeto de acusación fiscal.

Sin embargo, el abogado Carlos Torres sostuvo que la audiencia oral iba a culminar la semana anterior, el mismo que no se realizó. “Legalmente la audiencia no culminó, mis patrocinados (parientes de la víctima) no participaron en la audiencia, por lo tanto, no se cumplió con el debido proceso”, expresó.

Sonado caso en Juliaca

El crimen de Yesenia Caballero es un caso sonado, ya que los parientes buscaron a la víctima por 8 años, aproximadamente, encontrando sus restos enterrados en el inmueble del asesino.

El asesinato ocurrió en el año 2010 en el domicilio de la víctima ubicado en el jirón Lima de Juliaca. Luego fue reportada como desaparecida y recién en octubre del año 2018 fueron descubiertos los restos humanos en la casa del homicida cuando efectuaban trabajos de excavación.

Pilco Pariapaza asesinó a Yesenia Caballero para robarle 8 mil 300 soles, tarjetas de crédito y documentos personales, aprovechando que era su empleado. Luego seccionó con arma blanca los miembros inferiores del cuerpo y enterró en su propia vivienda.

Rufo Caballero, padre de Yesenia, sostuvo que se siente defraudado por las autoridades judiciales. “No hay justicia, no estoy conforme con el fallo, ya que solamente sentenciaron a 13 años, que es muy poco. Nosotros pedimos una pena máxima que oscila 20 años”, dijo. Acusaron a los magistrados de manipular el juicio oral a favor del asesino.