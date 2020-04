Juliaca: llanto y desesperación por canastas de víveres

Al transcurrir más de dos semanas del Estado de Emergencia, muchas familias que vivían del trabajo de cada día ya sienten las consecuencias y muestran desesperación por conseguir algún apoyo para subsistir. Algunas mujeres llegaron hasta la puerta de la municipalidad de San Román donde, entre lágrimas, piden ser consideradas como beneficiarias de las canastas de alimentos que entregará en los próximos días la comuna.

Hermelinda Yucra Ilaquita (35), de la urbanización La Capilla, refirió que ella es madre soltera, que sostenía a sus 3 hijos con el dinero que ganaba cada día de la venta de gelatinas. “Ahora ya no tengo nada, me dijeron que el municipio va repartir canastas, por eso vengo y nadie me empadrona”.

La mujer llegó junto a su madre, Roberta Ilaquita, una anciana de 70 años de edad, quien también dijo que no es beneficiaria de ningún tipo de programa del gobierno. Ambas lloraban en puerta de la comuna, al igual que otro grupo de mujeres que intentaban ser empadronadas para ser consideradas como beneficiarias de las canastas.

Los presidentes de algunos barrios igualmente se constituyeron hasta el local municipal con el objeto de presentar sus listas de beneficiarias de las canastas. Uno de ellos es presidente de la urbanización Santa Catalina, Andrés Mamani Miranda, quien refirió que los vecinos exigieron hacer el padrón. Ayer vanamente trataba entregar la lista con 250 personas.

En sesión de concejo de San Román se conformó tres comisiones de regidores que fiscalizarán el proceso de entrega de las canastas de alimentos con presupuesto de un millón de soles destinado por el gobierno central.

Vigilarán el proceso de focalización, de adquisición y distribución, informaron a los medios de comunicación desde la comuna local.