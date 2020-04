Juliaca: Menores de edad jugaban fulbito en pleno Estado de Emergencia

Siete varones, entre ellos cuatro adolescentes, fueron intervenidos por agentes del Grupo Terna cuando jugaban fulbito en una loza deportiva en la urbanización Tambopata de la ciudad de Juliaca.

Ocurrió en horas de la tarde del viernes último en la avenida Santa Rosa a espaldas del colegio San Martín. Los menores y jóvenes infringían la cuarentena en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Los menores de edad de iniciales, J. D. M. T. (14), J. E. M. V. (16), E. R. C. C. (17) y J. E. C. CH. (15), fueron trasladados por disposición de la fiscal, Margoth Villasante Hilasaca de la Fiscalía de Familia a la comisaría de La Familia a fin de que sean puestos a disposición de sus padres de familia.

En tanto, los jóvenes fueron trasladados a la sede del Grupo Terna.