No existe trabajo coordinado. Los policías realizan operativos a cantinas y otros similares sin coordinar con los funcionarios municipales, quienes son los encargados de imponer sanciones a los locales. Lo mismo hacen los servidores ediles, quienes no desarrollan coordinación con la Policía Nacional para sus operativos.

Por ejemplo, la noche del miércoles los policías del grupo “Terna” intervinieron un karaoke denominado “Norebang Club”, en el jirón Huáscar, encontrando en el interior a 8 personas que libaban licor. Ellos fueron multados por no respetar el distanciamiento, pero el local no fue sancionado, ya que no estaban los funcionarios del municipio.

El gerente de Fiscalización y Control de la comuna, Gerardo Quispe Ticona, señaló que están realizando operativos de clausura a cantinas y similares, pero admitió que en estas intervenciones no participa el personal policial para multar a los parroquianos.

La representante del Ministerio Público señaló que las entidades realizaron coordinación para realizar operativos durante los siguientes días.