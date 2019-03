Juliaca se queda sin fútbol internacional por promesa incumplida de Aduviri

Síguenos en Facebook

Através de las redes sociales han surgido un vendaval de críticas en contra del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, quien aceptó que no podrá instalar el cobertor y menos la luz artificial en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca, al menos no para la fecha prevista del partido entre Independiente de Avellaneda y el Club Binacional. La ilusión de los aficionados al fútbol era ver a los Diablos Rojos en la Ciudad de los Vientos, pero no será así.

El reclamo es mayúsculo teniendo en cuenta lo dicho por la primera autoridad regional a fines del mes de enero: “...este trabajo se va a tener que acelerar y en el primer día de mayo tenemos que ver el torneo internacional en Juliaca, tal como le corresponde...”.

Aduviri se refería a la instalación de luz artificial en el referido recinto deportivo, requisito indispensable para que, el equipo celeste pueda hacer de local en tierras calceteras en la Copa Sudamericana.

LA MALA NOTICIA. Pero, un informe por parte de la gerencia de Infraestructura sepultó esta ilusión. Como lo confirmó el mismo gobernador regional, de las más de 40 columnas que deben sostener el cobertor, 36 tienen deficiencias técnicas. Evidentemente en estas condiciones es imposible la instalación de la iluminación artificial, motivo por el cual, los directivos del Club Binacional están evaluando la posibilidad de jugar el partido de vuelta del 1 de mayo en Cusco, Huancayo o Arequipa.

“Es lamentable, nosotros tenemos la mejor intención, pero tenemos que resolver aspectos técnicos que la anterior gestión nos ha dejado”, indicó el también exdirigente aimara.

En el mes de enero se reiniciaron los trabajos de remodelación del estadio cuyo monto de inversión es de S/29 millones 206 mil soles.