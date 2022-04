La segunda fecha de la Copa Correo 2022 se desarrollará este sábado 30 de abril en las instalaciones de la Ex Federación Bancaria de la ciudad de Juliaca, sitio tradicional para realizar este campeonato desde hace dos décadas.

La coordinación de la organización informó que los partidos empezarán a las 8:00 horas, con la participación de Sport Enace Vs. La Barreada FC; a las 8:35 horas con Sport Amigos MA Vs. Los Kikes; a las 9:10 horas Sport 4.0 Vs. Metal Tecma.

Después, a las 9:45 horas Unión Mercedes Vs. Sport Los Amigos; a las 10:20 horas Malcom Sport Wear Vs. Schalke FC; a las 10:55 horas Club Rico Manco Cápac Vs. Deportivo Habitat II; a las 11:30 Caracoto FC Vs. Corporación América; a las 12:05 del día Cerro Colore Vs. Los Fieles.

A las 12:40 horas se enfrentarán RM Fordak Vs. Gestión Pública; a las 13:15 horas Supay Intocables Vs. Nueva Generación; a las 13:50 horas, Grupp Fahuser Vs. Grupo Hito; a las 14:25 horas CAMUFA Vs. Sandinos FC; a las 15:00 horas Sport YIF Vs. Sport JL Laboratorios; a las 15:35 horas Cooperativa Global San Martín Vs. Familia Apaza; a las 16:10 horas Multiservis Victor Vs. Club Deportivo Los Primos; a las 16:45 horas, FC Antamel Vs. Servicios Médicos San Antonio; a las 17:20 horas Pesadilla Bam Bam Vs. Deportivo Galaxy; y a las 17:55 Terribles Financieros Vs. Deportivo Zapana.

También se anunció varias sorpresas para los asistentes, transmisiones en vivo y otros detalles más de parte de la organización.

Cabe indicar que la actividad cumple con los protocolos de bioseguridad, a fin de salvaguardar la integridad de los deportistas y los aficionados.

Las fechas fueron programadas tras el sorteo entre los delegados de cada agrupación que participa en el certamen deportivo.