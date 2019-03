La suerte de Lescano en manos del Pleno del Congreso

Síguenos en Facebook

La Comisión de Ética del Congreso, liderada por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), aprobó el informe que pretende suspender por 120 días a Yonhy Lescano (Acción Popular) por acoso sexual a una periodista vía Whatsapp.

El grupo de trabajo, en sesión extraordinaria desde las 10:30 a.m. del jueves, aprobó el informe por unanimidad tras una hora de discusión.

La presidenta de la Comisión, Janet Sánchez, no le concedió la palabra a Lescano, por lo que el congresista de Acción Popular abandonó la sala. Mostró su enfado a través de su cuenta de Twitter.

“Por segunda vez se viola mi derecho a la defensa. Hoy no se me permitió hablar, no se han aceptado mis pruebas, no se me entregó el informe final para rebatirlo. Está claro el complot en mi contra para sacarme del Parlamento”, dijo Lescano.

Descargos. Sánchez y otros parlamentarios alegaron que ya habían permitido que Lescano haga uso de su derecho a la defensa. La presidenta de la comisión dijo que hasta en dos oportunidades el acciopopulista había hecho sus descargos.

El informe, que recomienda suspender por 120 días a Lescano a raíz de la denuncia por acoso sexual que le impuso una periodista, será enviado al Pleno del Congreso para su votación.

Infracción. De acuerdo con el documento al que accedió Correo, se indica que el acciopopulista infringió los principios de transparencia, honradez, veracidad, respeto, responsabilidad e integridad del artículo 2 del Código de Ética del Parlamento.

Asimismo, se señala que Lescano no respetó la investidura parlamentaria, “la cual es incompatible con una conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres”.

La investigación que realizó la Comisión de Ética será remitida al Ministerio Público, que actualmente investiga preliminarmente al referido legislador.

Lescano. El parlamentario puneño sostiene que los chats completos demuestran conversaciones entre dos personas adultas que muestran complacencia, aquiescencia y una estrecha relación de confianza.

El congresista también rechaza la autoría del chat con contenido sexual y presenta como prueba de que no lo escribió el hecho de que horas después de advertirlo, envió un chat de disculpa, negando que él lo hubiera escrito.

Y dice que el argumento de que el celular cayó en manos extrañas que fraguaron el chat se consolida en el hecho de que los policías han declarado que él acostumbraba entregar su celular a terceros y porque les llamó la atención a sus resguardos tras advertir el falso mensaje. Ellos se disculparon por el descuido.

Como se sabe, la identidad de la periodista denunciante no ha sido revelada y se continuará resguardando para protegerla, según se ha comunicado desde la Comisión de Ética.

Congresista Milagros Salazar: “Lamento la postura del congresista Lescano quien no tiene la hombría para reconocer su error y pedir las disculpas públicas a la persona denunciante, a su familia y la ciudadanía que confió en él”.

Salaverry revela que Lescano pidió no levantar denuncia

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, reveló que el legislador de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, le pidió que no levantara la denuncia de acoso sexual de un parlamentario a una periodista cuando cuando fue expuesta por el periodista Erick Sánchez a través de sus redes sociales.

A través de una carta remitida a la Comisión de Ética, Salaverry detalló que Lescano le refirió que conocía a la periodista denunciante y al legislador denunciado.