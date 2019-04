Los cien días de Walter Aduviri en el Gobierno Regional

Síguenos en Facebook

Cien días en el cargo de gobernador regional y Walter Aduviri Calisaya tiene aún mucho pan por rebanar.

En este contexto, algunos; como la consejera regional por la provincia de Lampa, Lizbeth Cutipa Apaza, aseguran que no hay mucho que reprocharle a la primera autoridad de la región altiplánica.

Otros, como el experto en gestión pública, Tirso Vargas Vargas, ve en el exlíder aimara a alguien que todavía no ha podido afianzar su liderazgo en el ámbito regional y macrorregional. Algo fundamental, para el también exdiputado, de cara a “arrancar” presupuestos al Gobierno Nacional.

Vargas, ve con preocupación la actitud de Aduviri. Lo considera un gobernador distraído en problemas domésticos y no en las grandes soluciones que necesita la región. “Algunos asuntos debe dejar que los resuelvan sus gerentes”, recomienda el exregidor puneño.

Futuro. Edgar Mancha Pineda, excandidato al Gobierno Regional, va más allá y no ve un futuro prometedor si es que la autoridad regional no cambia a su entorno técnico y político. “Algunos de ellos no han destacado mas allá de sus discursos radicales”, sostiene.

De manera concluyente, el además catedrático universitario lo califica como una gestión “ISIS”: Intolerancia, Soberbia e Improvisación.

Más allá de las discrepancias, algunos de nuestros analistas consultados, valora las ganas que le ha imprimido Aduviri, en este primer tramo de su gestión.

A propósito de los cien días, el día de hoy, desde las 10:00 horas, la primera autoridad de la región Puno, dará un informe detallado de todo lo avanzado hasta el momento en su gobierno. La cita es en la Dirección Regional Agraria, cuya sede es en el jirón Moquegua de la Ciudad Lacustre.

Durante la semana que pasó, Aduviri Calisaya, destacó la gestión de S/380 millones de soles para el nuevo hospital de Puno. La primera partida de S/57 millones es para este año. Sin embargo Mancha advierte que este proyecto ya había sido viabilizado el 2018.