Luque señala que no cumplirá con promesas

Una vez más el presidente regional de Puno, Juan Luque Mamani, cometió un error al señalar frente a todo el consejo regional que no cumplirá con las promesas asumidas durante su gestión.

El gobernado textualmente dijo: “no puedo atender a todas las poblaciones por que no hay presupuesto, es verdad, he sumido compromisos, pero no puedo cumplir con mis promesas al pie de la letra”.

Acotó también que tratará de cumplir con algunas provincias pero que, será imposible ya que ahora no cuenta con gastos corrientes.

“Nosotros trabajamos para toda la región”, acotó.

Estas declaraciones fueron vertidas, tras la participación del consejero regional por la provincia de Azángaro, Joseph Gómez Quispe, quien señaló que el presidente regional faltó a su palabra al no entregar los tractores para mejorar las defensas ribereñas del río Ramis, así como el asfaltado de la carretera Azángaro Muñani.

“Señor Luque no se esconda de los hermanos de Azángaro - Muñani, ni de los hermanos de la cuenca Ramis, ponga fecha para la audiencia que solicitaron el año pasado, escuche a su población después de tres años más de no haber cumplido con sus promesas”, enfatizó el consejero.

Asimismo, el consejero acusó de incapaz al gobernador regional, por no haber usado el dinero del gobierno regional para hacer obras para la región.

“El gobernador ha señalado que Puno esta por encima de Arequipa, pero, en un solo año Arequipa gastó 669 millones, en tres años mas de 2 mil millones, en cambio Puno solo gastó 586 millones en tres años, ¿Acaso eso no es incapacidad señor gobernador?”, puntualizó el consejero Joseph Gómez.