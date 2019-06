Madre de familia muere atropellada en Chingora – Juliaca

Síguenos en Facebook

Una mujer murió atropellada por una camioneta, cuando intentaba cruzar la vía Juliaca – Cusco; el trágico accidente, se produjo cerca de las 20:00 horas del lunes, en el kilómetro 18 de la carretera hacia la ciudad imperial.

La victima identificada como Martina Gutiérrez Mamani (48), se encontraba acompañada por su familiar, quién fue testigo de lo sucedido, ella contó que la mujer fue arrastrada, por la camioneta que se desplazaba a excesiva velocidad.

La fallecida y su hija habían llegado del distrito de Nicasio (Lampa) e intentaron cruzar la carretera, cuando una de ellas fue impactada violentamente por la camioneta conducida por Dalton Padilla coila (36), cerca de la comunidad de Chingora.

Al lugar llegaron los agentes de Serenazgo Municipal, quienes nada pudieron hacer, solo comunicar al personal policial y a la fiscal de turno Silvia Álvarez Mita, quienes se apersonaron para las pesquisas correspondientes.

“Yo estoy llegando de una obra, cuando me fijé ya señora estaba en el medio de la pista, otros vehículos me cegaron con la luz alta, por eso ya no pude hacer nada, no pude evitar atropellarla”, manifestó el conductor.

Cuando llegaron los agentes, detuvieron al conductor para practicarle el dosaje etílico que dio negativo, la representante del Ministerio Público dispuso su detención preliminar y la investigación por el delito de homicidio culposo.

El cadáver fue internado en la morgue de Juliaca para el reconocimiento médico legal. Los parientes de la víctima, exigen la máxima sanción para el conductor que aparentemente se desplazaba a excesiva velocidad y no lo auxilio cuando aún tenía signos vitales.