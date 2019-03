Mamani dice que es víctima de venganza por haber descubierto la corrupción

Síguenos en Facebook

El congresista Moisés Mamani, suspendido por 120 días por una denuncia por tocamientos indebidos, calificó como una “venganza política” la reciente decisión del Pleno del Congreso de levantarle su inmunidad parlamentaria para que pueda ser investigado por este caso. En diálogo con RPP Noticias, señaló que sus colegas de Fuerza Popular votaron a favor por “presión mediática”.

“Haré prevalecer mi derecho de defensa en los entes correspondientes pero siempre con el debido respeto que una persona se merece. Se ha notado que porque me apellido Mamani y vengo de un centro poblado están atropellando mis derechos”, dijo a RPP Noticias sobre la actitud que tomará tras la decisión del Pleno.

Víctima. “Hasta el día de hoy no asimilan que un puneño, un campesino, ha descubierto la corrupción. Veo a los congresistas con sangre de venganza en los ojos. Voy a defenderme, no me estoy escondiendo, pero con el debido respeto. No me estoy victimizando”, insistió.

Mamani señaló que esta mañana envió un documento a la presidencia del Congreso para solicitar la reprogramación de la sesión debido a una supuesta prohibición para que acuda al Pleno, esto pese a que se aclaró que podía presentarse para presentar sus descargos.

“Yo tengo que hacer mi defensa desde mi escaño pero estoy absolutamente prohibido de acercarme al Congreso. No lo he hecho con la intención de delatar, yo más bien quiero que este proceso sea rápido pero con el debido respeto que debe merecer una persona, no atropellando mis derechos”, señaló.

El legislador de Fuerza Popular se mostró seguro de que el Pleno del Congreso le iba a levantar la inmunidad parlamentaria “por más que hubiera ido con el mejor abogado del mundo”. Pese a esto, señaló que “no estoy pidiendo que me blinden”.