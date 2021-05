Un total de 10 mil 813 adultos mayores de 60 años de edad recibieron, hasta la fecha, la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19; esto a nivel de la jurisdicción de la Red de Salud de Puno, informó tal entidad.

Según el director de esta red, Darwin García Ramos, esta cifra representa el 77% de las dosis que fueron destinadas por el MINSA , siendo una de las mayores cifras que se alcanzó a nivel de la región Puno.

García Ramos reconoció que este avance fue gracias al trabajo en equipo del personal de salud de las microredes, el equipo de respuesta rápida, las brigadas de salud y el trabajo multidisciplinario con la autoridad local, Pensión 65, Policía Nacional del Perú, Ejército del Perú, presidentes de barrios y medios de comunicación.

También resaltó las estrategias aplicadas en esta fase, como el tener diferentes puntos de vacunación y el VacunaCAR.

A seguir

El restante 23% de dosis aún no ha sido suministrado, porque hay población en zonas rurales, a los cuales todavía no se puede llegar por falta de autorización, además de cierto sector de la sociedad que no acepta la vacuna.

Para este último sector, el director de la Red de Salud Puno, señaló que no se han presentado reacciones adversas en este tiempo. En tal sentido, anunció que el 24 de mayo se reanudará la vacunación, con la segunda dosis, para adultos mayores de 80 años de edad.

Así, en los siguientes días, se vacunará en forma cronológica, “garantizando la vacuna, recursos humanos y los puntos de vacunación, atendiendo a la población con calidad y calidez”.