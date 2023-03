Precipitaciones fluviales registradas la madrugada del día de hoy domingo 05 de marzo en la selva puneña trajeron como consecuencia el desborde del río Challohuma en el distrito de San Juan del Oro, provincia de Sandía. El fenómeno natural afectó 5 viviendas rústicas, 54 familias afectadas, desaparición de 250 pollos, 97 gallinas de casa, 221 cuyes, 2 instituciones educativas colapsadas, más de 500 metros de carretera afectada y un puente nacional afectado.

Antecedentes

Durante los dos primeros meses del presente año se presentaron dos emergencias similares. “El 18 de febrero pasó lo mismo, en eses entonces después de la emergencia como Defensa Civil del distrito henos tomado las acciones preventivas con tres maquinarias pesadas, para realizar la limpieza de cause y encausamiento del rio por varios días e incluso el enrocamiento, pero al parecer esta no fue suficiente para que nuevamente ocurriera otra emergencia; en estos momentos estamos realizando nuevamente los trabajos con maquinarias para evitar más perdidas, también estamos trasladando ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas y damnificadas”, informó Adolfo Aquise Mendoza, secretario técnico de Defensa Civil de la referida localidad.

El alcalde de San Juan del Oro, Aníbal Quispe Álvarez, indico que presentaron al Gobierno Regional de Puno un expediente técnico para la construcción de la defensa ribereña meses atrás, para evitar estas emergencias que en la actualidad no dejan tranquilo a la población, sin embargo, por la actual coyuntura no se dan los trámites correspondientes, y ha hecho el llamado para dar la celeridad del caso y su financiamiento, sabiéndose que la entidad local no está en las posibilidades de ejecutar una obra de gran magnitud con un presupuesto alto.

“En estos momentos estamos realizando los trámites para que el distrito sea declarado en situación de emergencia”, remarcó la autoridad edil.