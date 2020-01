Más de 900 mil puneños votarán en la región de Puno

Las elecciones complementarias para el Congreso de la República, a desarrollarse mañana domingo 26 de enero, implicarán la participación de 901,482 electores solo en la región Puno, de cuales 445,983 varones y 455,499 son mujeres.

Son estos ciudadanos los que elegirán a los cinco parlamentarios que representaran al altiplano en el Congreso, cuya gestión debe extenderse hasta julio del año 2021.

Como se recordará, el proceso electoral se desarrolla a consecuencia del cierre del Parlamento decidido por el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

Asimismo, de cara a las Elecciones Congresales, en la región Puno 18,864 ciudadanos fueron sorteados como miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para ejercer sus funciones en las 3,144 mesas de sufragio, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El presidente del Jurado Electoral Especial de Puno, Beny Alvares Quiñonez, indicó que de los 105 candidatos de 21 listas que solicitaron su inscripción, hasta ahora, un total de 96 aspirantes fueron declarados aptos y 9 fueron excluidos por infringir la ley electoral.

Las autoridades de la ONPE informaron que el material electoral que corresponde a la región Puno ha sido desplegada desde la madrugada del jueves. Ayer se ha continuado y esa labor se completará en la presente jornada.

Se ha dado preferencia a los distritos más alejados, los que principalmente están ubicados en la provincia de Sandia, con el objetivo de que las mesas estén instaladas y con materiales el domingo temprano.

Es bueno recordar que la Oficina Defensorial del Pueblo en Puno también advirtió el reporte de los conflictos sociales activos en la región Puno, precisando los lugares donde están ubicados 14 conflictos, de ellos, el 70 % se encuentran ubicados en la zona norte de la región Puno (provincias de San Román, Melgar, Lampa, Azángaro, Carabaya y Sandia).

Además, se informó que se hará despliegue con ocho comisionados con apoyo de algunos colaboradores, priorizando la acción de supervisión en las zonas con probabilidad de conflicto.

No obstante, hasta esta semana no se había dado a conocer sobre la reactivación de los conflictos sociales, al menos no al nivel de amenazar las elecciones.

Se conoce que observadores estarán a cargo de la vigilancia en los momento previos y durante las elecciones.