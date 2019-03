Más de lo mismo en manejo oscuro de las cuentas en la Federación

Síguenos en Facebook

El accidentado informe económico de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno fue un capitulo más de una serie de silencios, evasivas y sospechosos movimientos de la gestión de Dick Yucra al frente de la institución.

Asuntos como el real ingreso por taquillas, la recaudación por donativos, la distribución de dividendos, el uso de recursos y otros, son los que no quedan claros luego de rendiciones de cuentas no detalladas e incompletas. Este año no fue la excepción por lo cual se repasan algunos de estos aspectos.

Ingresos. El grueso de los aportes son las ventas de entradas para los concursos de danzas autóctonas y de luces que sumaron 251 mil soles, mientras que durante el concurso de danzas autóctonas los ingresos por este concepto suelen bordear los 500 mil soles.

Documentos revelaron que la empresa Minsur donó 250 mil soles, Backus puso 70 mil soles, mil 200 cajas de cerveza, financiamiento de equipos de música para eventos como señorita del folklore, grupo electrógeno y otros. Esto solo como muestra pues los demás ingresos no están debidamente detallados.

evasión. Durante este año no hubo pronunciamiento directo de los ingresos por taquilla de parte de Dick Yucra quien evitó las entrevistas sobre el tema. Otro hecho a tomar en cuenta es que, luego de la realización de los concursos de danzas, el local de la FRFCP se mantuvo cerrado.

No es novedad pues cada año se vive una historia similar en esta institución.

INFORME. Debido a este silencio, para la tarde del viernes último se programó una rendición la cual se desarrolló de forma accidentada. Ante un nervioso Dick Yucra, tanto Martín Alemán, presidente del conjunto de la Diablada Bellavista, como Ricardo Velazco, presidente de Caporales Centralistas, estuvieron de acuerdo en iniciar una auditoría a la federación para sabes la real situación económica de la institución y acabar con años de sospechas.