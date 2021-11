Luego de que la población de la provincia de Melgar decidiera dar una tregua de siete días al alcalde de la comuna local, Esteban Álvarez, para que atienda los reclamos de la población tras el paro de 24 horas realizado el 25 de octubre, el presidente de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri, Demetrio Pacori, lamentó que la autoridad edil no haya cumplido su palabra y no descartó el reinicio de protestas en contra del burgomaestre melgarino.

“El alcalde se comprometió en destituir a los funcionarios que no son de la zona, pero no ha cumplido su palabra, en estos siete días de tregua que le hemos dado no se ha atendido las demandas de la población”, sostuvo. El dirigente consideró esta actitud como una burla al pueblo ayavireño.

Rechazo

Sostuvo, a su vez, que la población de Melgar no está de acuerdo con el trabajo de los actuales funcionarios municipales, por lo que cuestionó a la autoridad edil quien en estos siete días de tregua no ha cumplido su palabra.

En ese marco, anunció una asamblea general de dirigentes y pobladores para el día de hoy sábado 6 de noviembre, donde tomarán otras acciones y evaluarán el reinicio del paro preventivo realizado, hasta que el alcalde atienda sus demandas.

“El señor alcalde tiene que entender que no se trata de él únicamente, sino del clamor de la población, no hay resultado, no existen obras de gran envergadura, entonces el pueblo con justa razón protesta”, sostuvo el dirigente.

Antecedentes

Genacio Bautista, presidente del Comité de Lucha de Ayaviri, recordó que las necesidades de la población son múltiples.

Precisó que a la fecha la población de Ayaviri no cuenta con agua de calidad, tampoco se habría ejecutado ninguna obra importante a pesar de las múltiples necesidades que se tiene en el ámbito urbano y rural.

Recordó que hace algunas semanas emitieron un documento para dialogar con la autoridad municipal, pero no han sido atendidos.

En el paro preventivo los manifestantes bloquearon las principales vías que conecta a la región Puno con el Cusco. Se prevé similar acción.