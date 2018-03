Menor de 13 años embarazada tras ser violada por músico

Síguenos en Facebook y YouTube

Una menor de 13 años, presenta 39 semanas de gestación, producto de una violación al que fue víctima por parte de un músico en la comunidad de Huataquita en el distrito de Cabanillas en la provincia de San Román.

El caso se descubrió cuando la adolescente llegó con una complicación en su embarazo el último martes y fue internada en el servicio de Ginecobstetricia del hospital Carlos Monge Medrano.

Según la información policial, la menor habría sido ultrajada en reiteradas oportunidades por Fidel Antonio Panca Humpiri (21), quien habría viajado a Puerto Maldonado (Madre de Dios), según la información proporcionada por Yenid Iberos Gómez madre de la menor.

Según la mujer, la menor que cursaba el sexto grado de primaria en Huataquita, habría desaparecido en el 2017 cuando el SUTE ingreso en huelga indefinida y después apareció embarazada.

La adolescente es la mayor de 8 hermanos.“Yo le dije, ese músico la secuestro, ella terca se fue y me decía que no me meta en su vida, ella se reveló y se fugó, ahora dice que todo ha sido con su consentimiento, yo ya he comunicado a las autoridades, en Cabanillas he denunciado, pero no hicieron nada”, expresó la madre, quien se encuentra desesperada.

El hospital ha cubierto hasta el momento todos los gastos mediante el área de Asistencia Social, los médicos han programado la cesárea para la menor, porque el parto seria de alto riesgo y podría estar en riesgo la vida de la madre.

La policía y la Fiscalía de la Familia se constituyeron al hospital para tomar la manifestación de la menor, pues pese a que la relación haya sido consentida, la víctima tiene 13 años y se iniciara una investigación de oficio por el delito de violación sexual de menor. La autoridades ya iniciaron con la búsqueda del músico, quien con engaños habría embarazado a la menor.