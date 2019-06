Minería ilegal genera US$ 1,401 millones que se ha buscado lavar

En los 12 últimos meses, la minería ilegal es el principal delito vinculado al dinero sucio que está siendo investigado. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la minería ilegal provendrían US$ 1,401 millones que se ha buscado lavar.

Así lo refiere un informe publicado en el Diario Gestión.

En años recientes se emitió una regulación específica para prevenir el lavado de dinero en la minería, que ha significado una mayor obligación por vigilar estos riesgos en las empresas del sector, indicó Caro.

La minería ilegal de oro ha movido mucho dinero en los últimos años (el valor de su producción anual superó los US$ 1,000 millones, estima un estudio de GIZ y SBS); incluso, hoy ya supera al narcotráfico como principal fuente del lavado detectado por la UIF, refirió Velarde.

INTERDICCIÓN. Las nuevas medidas de interdicción contra mineros ilegales en regiones como Madre de Dios y Puno explican, en parte, la identificación de mayores montos bajo sospecha de lavado en la minería, según analistas.

Carlos Caro , socio del estudio Caro & Asociados, dijo que los mineros ilegales son informales que usan cadenas de formalización, que al pasar de un intermediario a otro van adquiriendo apariencia de legalidad.

La compra de maquinaria pesada, que son bienes con un valor relativamente alto, es una de las modalidades de lavado en minería. Tales maquinas son usadas por los propios mineros ilegales, o alquiladas a través de empresas que crean, dijo Velarde.

La defraudación tributaria ocupa el segundo lugar como posible delito vinculado, al acumular un monto investigado por lavado de US$ 878 millones entre abril del 2018 y marzo del 2019. Hasta el mes previo el monto era de US$ 166 millones, lo que quiere decir que solo en marzo dio un salto de US$ 712 millones.

Ahora, los bancos tienen muy presente el riesgo de testaferros, que en muchos casos son personas que no tienen como justificar el origen de sus fondos, no tienen RUC ni trabajo.

Perú

Lavado de dinero va en aumento

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la SBS , detalló que, al cierre de marzo del 2019, el monto total investigado por lavado de dinero en los últimos 12 meses sumó US$ 2,511 millones. Dicho monto, está contenido en 66 informes de inteligencia financiera (IIF).