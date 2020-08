Ministerio Público amedrenta a dirigentes por convocar a cacerolazo en Juliaca

La procuraduría del Ministerio del Interior presentó denuncia, en prevención del delito, en contra de los dirigentes que están convocando al cacerolazo en contra de la inoperancia del gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña.

En la denuncia señalan que la convocatoria a la medida de fuerza para este 31 de agosto podría originar algún disturbio y concentración de personas.

Ante esta denuncia, el Ministerio Público emitió la disposición 01-2020-MP, exhortando a los dirigentes Javier Pilco Ccapa (SUCMMMA) y Orlando Sanga Yampasi (Rondas Campesinas) que actúen en el marco de las normas del Estado de Emergencia, es decir advierten no seguir convocando a esta protesta.

LAS VOCES. El dirigente de los comerciantes, Javier Pilco, señaló que recibió la notificación, por ello adelantó que sus abogados ya están preparando la respuesta. Consideró que tras esta denuncia está el gobernador Luque y sus allegados, que temen que la protesta sea contundente.

“Ya hubo antecedentes de cacerolazos, la población protestó desde sus casas, todo va ser pacífico. Considero que intentan boicotear esta medida”, expresó.

Mientras que Orlando Sanga señaló que anteriormente ya hubo convocatorias en esta ciudad y no hubo disturbios. “Hubo protestas anteriores desde sus domicilios, fue pacífico. Ahora que pretenden decir que habrá disturbios, nos hace pensar muchas cosas”, manifestó.

Asimismo señaló que el Ministerio Público no actuó en contra de las autoridades, entre ellos del Gobierno Regional, que no hicieron casi nada durante la emergencia. "Por ejemplo, por culpa de ellos no hay planta de oxígeno, pero la fiscalía no dice nada", añadió.