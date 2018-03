Municipalidad no dispone de norma específica para la fiscalización de albercas

Un vacío en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) ha generado que los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Puno, se laven las manos con respecto a la fiscalización de piscinas en la ciudad de Puno.

Según la información que brindó la subgerente de Actividades Económicas, Graciela Quispe Chambi, la comuna otorga licencias de funcionamiento a saunas piscinas, canchas de fútbol entre otras bajo el concepto de actividades recreativas.

Bajo este concepto los establecimientos que cuentan con licencia son cinco, la piscina de Huajsapata, Chejoña, el Sauna Copacabana, Actividad Deportiva y Recreativas Nueva Estrella y Piscisol.

Entre los establecimientos que ofrecen este mismo servicio y no cuentan con licencia están la propia piscina municipal, la piscina de la Universidad Nacional del Altiplano y otra ubicada en el centro de la ciudad.

Según indicaron los funcionarios, los operativos a los saunas y piscinas empezaron a fines del mes de enero por parte de la Subgerencia de Actividades Económicas y la Subgerencia de Gestión Ambiental; sin embargo, ambas dependencias municipales solo velaron por lo que les compete.

En el caso de la primera, solo vio el tema de las licencias y la segunda vio la parte de residuos sólidos, abastecimientos de agua, desagüe, botiquines extintores y condiciones de higiene.

Durante ambas inspecciones no se levantaron actas ya que no encontraron irregularidades, no obstante, ambos subgerentes señalaron que el Ministerio de Salud y Defensa Civil también tienen responsabilidad en la fiscalización de dichos establecimientos.

Cabe señalar que para sacar un licencia de funcionamiento solo se debe llenar un formato, presentar la ficha RUC y una copia del DNI.