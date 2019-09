Municipalidades de la región no presentan plan de contingencia por lluvias

Debido a la temporada de lluvia que se avecina en la región Puno en los próximos meses, es preocupante de que hasta el momento ninguna autoridad municipal haya presentado su plan de contingencia.

El jefe de la Oficina regional de gestión del riesgo de desastres y seguridad, Lipmam Escobar Vera, señaló que se brinda kits de herramientas para cada municipalidad que consisten en carretillas, palas, picos y barretas.

Sin embargo, aún no se le ha dado a ninguna municipalidad, ya que nadie presenta su requerimiento y plan de programación de lo que van a hacer, no se puede distribuir si no se tiene alguna referencia de como van a utilizar los bienes.

Las autoridades tienen que remitir una solicitud, con un plan sobre la zona que van a trabajar, el periodo de tiempo y qué necesitan, de acuerdo a eso a nivel de provincias se les entrega un número de kits de herramientas consistente en promedio de 15 a 20 carretillas, los cuales a su vez tienen que hacer una distribución a sus distritos, conforme a la necesidad, señaló Escobar Vera.

Además confirmó que se mandó documentos para que las diferentes provincias prevean la limpieza de alcantarillados y evitar inundaciones y daños a infraestructura públicas y privada, pero aun no recibieron respuesta.

RETRASO. Las fuertes lluvias que se esperan no solo afectarán a la región Puno en cuanto a infraestructura sino también a la campaña de siembra de quinua que ya debió de iniciar en estos días pero se reprogramó para fines de este mes, debido a dos causas, la variabilidad climática que siempre se ha dado en la historia de la tierra ( lluvias) y la otra causa es el cambio climático ocasionado por el hombre, explicó el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, claudio Ramos.

Bienes

Equipos de limpieza para posibles inundaciones consisten en carretillas, picos, palas y barretas.