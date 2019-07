Municipio de San Román abandona complejos deportivos en San Miguel

Síguenos en Facebook

Tras una reunión de la junta directiva de la urbanización Cincuentenario Miraflores del distrito de San Miguel, los vecinos decidieron cerrar temporalmente el complejo deportivo del barrio, debido a que la Municipalidad Provincial de San Román incumple con pagar, desde hace un año, el servicio de energía eléctrica, perjudicando a los vecinos, ya que, en horas de la noche, no hay alumbrado de las luminarias del complejo.

La falta de energía eléctrica, además de generar inseguridad, también perjudicó en el mantenimiento de las áreas verdes, pues el pozo tubular que hicieron instalar los vecinos para extraer agua y realizar la limpieza de los servicios higiénicos y regar las plantas y árboles del parque, no es utilizado a falta de luz.

SIN ATENCIÓN. “La municipalidad de Juliaca, desde la inauguración del Complejo Deportivo, no reinvirtió ningún sol para el mantenimiento de la cancha, todos los meses recauda más de 2 mil soles, cobra a los niños y jóvenes sagradamente, pero no paga la luz, no riega las plantas ni realiza la limpieza, por lo que la junta directiva ha decidido cerrar temporalmente, hasta que las autoridades se constituyan para solucionar este problema”, denunció Abel Villalba, presidente de la urbanización.

La junta directiva cursó documentos en el mes de septiembre de 2018 y febrero de 2019 a la municipalidad dando a conocer las irregularidades, sin embargo, no fueron atendidos, a pesar de existir un acta firmado por los funcionarios de cultura y deporte de Juliaca, no cumplieron con pagar la luz, cuyo monto asciende a más de 800 soles.

El complejo es utilizado por diversos grupos de jóvenes, pero no se reinvertido presupuesto que genera, informaron también otros vecinos de la zona.