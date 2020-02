Municipio de Unicachi pagó por obras no ejecutadas y no aplicó penalidades

La Contraloría General detectó un perjuicio económico por S/ 176,990.84 en la Municipalidad Distrital de Unicachi, provincia de Yunguyo, de los cuales S/ 174,722.76 corresponden a la no aplicación de penalidades al contratista de una obra de agua potable y saneamiento básico, y S/ 2,268.08 por el pago por partidas y sub partidas no ejecutadas en las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) del proyecto.

La obra, que debería beneficiar a más de 600 pobladores del sector de Marcaja, fue recepcionada por exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Unicachi en agosto de 2016 y aprobaron su liquidación en enero de 2017 a pesar de que no se cumplió con el 100% de la ejecución.

De acuerdo al expediente técnico la obra consistía en la construcción de un sistema de captación de agua de manantial por sistema de bombeo, la construcción de un reservorio, la instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua, y la instalación de 149 UBS tipo letrinas secos ecológicos por un monto ascendente a S/ 1´747,228.00.

Según el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Responsabilidad N°5832-2019-CG/GRPU-SCE, la entidad recepcionó la obra "Instalación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Integral en el sector de Marcaja, distrito de Unicachi - Yunguyo - Puno", sin que el contratista haya cumplido cabalmente con la ejecución del total de partidas y sub partidas de las Unidades Básicas de Saneamiento Nos 29 y 120.

Tampoco se ejecutó la instalación eléctrica de distribución primaria y la subestación del componente del sistema de agua potable.