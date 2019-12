Ollanta Humala defiende sus obras en su visita a la región Puno

El expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, realiza un periplo por la región Puno con el objetivo de reactivar su presencia política con las bases del Partido Nacionalista Peruano (PNP).

En la visita aprovechó para defender su trabajo frente a las críticas de sus adversarios políticos y los mismos ciudadanos que afirman estar decepcionados del gobierno nacionalista.

Sobre las obras que quedaron inconclusas durante su gestión, Humala Tasso señaló que es responsabilidad del actual gobierno.

Al ser consultado sobre la demora de la autopista Puno-Juliaca, el exmandatario señaló que es de entera responsabilidad del Ejecutivo. Esta obra debió terminarse en el año 2017, pero por problemas de falta de entrega de terreno hay varios tramos sin concluir.

Es necesario recordar que la autopista ha sido habilitada en parte por Martín Vizcarra, es por eso que los vehículos pueden transitar en una autopista de cuatro carriles entre Paucarcolla y Caracoto, pero no en el resto de la vía.

“Yo he hecho lo que he podido, ¿qué culpa tengo yo (de) que este gobierno no haya avanzado?, ¿Qué espera el señor Vizcarra para no terminar esta obra? Nosotros no hemos puesto ministros políticos como hizo este gobierno”, declaró.

En el mismo sentido, Humala Tasso opinó sobre la reducción de presupuestos al gobierno regional y municipales. Además, el expresidente cuestionó la "recentralización" de fondos para obras públicas.