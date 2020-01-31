Orden de presentación de danzas por la festividad de la Candelaria 2020

Diario Correo te presenta el orden de presentación del LVI Concurso de Danzas Originarias por la festividad Virgen de la Candelaria 2020.
Sábado 01 de febrero.
- SIKURIS UNIVERSITARIO DE LA UANCV – PUNO (EXHIBICIÓN).
1. CONJUNTO DE SIKURIS CIUDAD DEL LAGO.
2. CONJUNTO LLIPI PULIS DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN PERKA-PLATERIA.
3. LA VOZ SIKURIS 13 DE MAYO DE HUAYRAPATA-MOHO.
4. CONJUNTO CHACAREROS JATA KATUS MOLINO KAPIA DE ZEPITA.
5. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL KENACUTURI- CABANILLAS
6. UNUCAJAS DE ASILLO DE LA COMUNIDAD CHAUPI COMPUYO- ASILLO-AZANGARO.
7. CENTRO CULTURAL DE ARTE Y FOLKLORE LOS AUTENTICOS KARABOTAS PICHACANI.
8. CARNAVAL DE CHUCUITO 9 CONJUNTO DE ZAMPOÑAS EXPRESIÓN CULTURAL OCOÑA - ILAVE.
10. CONJUNTO CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA.
11. AGRUPACIÓN SENTIMIENTO CULTURAL SIKURIS “19 DE SETIEMBRE”- HUANCANE.
12. CARNAVAL DE ICHUÑA- MOQUEGUA.
13. LOS TURCOS DE CABANILLA- LAMPA.
14. ASOCIACIÓN CULTURAL WIFALAS DEL DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA – AYRAMPUNI.
15. ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA YAPUCHIRIS DE JÓVENES AYMARAS DE LA COMUNIDAD DE CHAMCHILLA- ACORA.
16. CONJUNTO WIFALAS SAN ANTONIO DE PUTINA.
17. CONJUNTO JUVENTUD KAJELOS DE SAN JUAN DE DIOS- PICHACANI.
18. CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE CHURO - HUAYRAPATA - PENÍNSULA DE CHUCUITO.
19. TALLER DE ARTE POPULAR "YAWAR INKA"- JULIACA.
20. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI DE LACACHI ZONA ALTA - ACORA.
21. CONJUNTO AUTÓCTONO AWATIRIS SANTIAGO DE VIZCACHANI C.P. DE JAYLLIHUAYA.
22. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL CENTRO POBLADO CHUCAHUACAS.
23. CONJUNTO CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCA- ACORA.
24. CONJUNTO CHACALLADA DE SELVA ALEGRE- CAMACANI- PLATERÍA.
25. WIFALAS SAN FRANCISCO JAVIER DE MUÑANI- AZÁNGARO.
26. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL "WAYRA MARKA" – JULIACA.
27. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA KAJCHAS DE CARACARA- NICASIO – LAMPA.
28. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS ARGENTINOS DE PAUCARCOLLA.
29. CONJUNTO DE DANZAS PINKILLADA LUQUE PANKARA- DESAGUADERO.
30. ASOCIACIÓN CULTURAL CHOKELAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUARIJUYO- LARAQUERI.
31. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA- AZÁNGARO.
32. DANZA GUERRERA LOS UNKAKOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACAJE- MACUSANI.
33. ASOCIACIÓN CULTURAL MUSUQ ILLARIY "CARNAVAL DE PATAMBUCO".
34. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL DE ARTE MILENARIO ORIGINARIOS AYARACHIS DE CHULLUNQUIANI - PALCA- LAMPA.
35. ASOCIACIÓN CULTURAL WIFALAS SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZÁNGARO.
36. AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA CULTURAL LLAMAYURIS CHUSAMARCA - ACORA.
37. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE - CHUCUITO.
38. CONJUNTO KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO- PICHACANI- LARAQUERI.
39. CONJUNTO ASOCIACIÓN CULTURAL KASWAS DE HUATA.
40. ASOCIACIÓN CULTURAL "AZIRUNI" ESTRELLA CALAPUJA- LAMPA.
41. CONJUNTO AUTÉNTICO Y ORIGINAL CARNAVAL DE ICHU.
42. ASOCIACIÓN DE ZAMPOÑISTAS CHUCUITO- JULI.
43. CONJUNTO UNUCAJAS PUNTA JALLAPISI- AZÁNGARO.
44. ASOCIACIÓN CULTURAL ORIGINARIO HACHAKALLA DE USICAYO - CARABAYA.
45. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CAPULLANI – PUNO.
46. ASOCIACIÓN CULTURAL LOS TENIENTES DE INCASAYA -CARACOTO.
47. CARNAVAL DE CHULLUNQUIANI- PALCA- LAMPA.
48. ORGANIZACIÓN CULTURAL "WIÑAY QUTA MARKA"- CCOTA.
49. CARNAVAL AUTÓCTONO DE LA PARCIALIDAD DE SUATIA PALCA- LAMPA.
50. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LLIPI PULIS DE CCAPALLA - ACORA.
51. CARNAVAL DE CABANILLA COMUNIDAD DE COLLANA.
52. CONJUNTO QAWRA TIKHIRIS DE KELUYO.
53. CENTRO CULTURAL JUVENTUD DE COLLANA- CABANA.
54. CENTRO DE EXPRESION CULTURAL SIKURIS "SENTIMIENTO Q’ORY WAYRA"- SAN ANTONIO DE PUTINA.
55. LURIGUAYO FRATERNIDAD CULTURAL LOS COMPRADRES DE YUNGUYO.
56. ASOCIACIÓN DE ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO- CHAMACUTA ACORA.
57. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE HUERTA HUARAYA.
58. ASOCIACIÓN CULTURAL CHUYMA LUNTHATA- DESAGUADERO.
59. ASOCIACIÓN CHAKALLADA JUVENTUD CLAVELITOS DE CAMACANI- PLATERIA.
60. CONJUNTO MALLKU KUNTURINE- KELLUYO.
61. ASOCIACIÓN CULTURAL UNUCAJAS- AZÁNGARO.
Domingo 02 de febrero.
- CONJUNTO CARNAVAL DE PAUCARCOLLA (EXHIBICIÓN).
62. ASOCIACIÓN CULTURAL DE LURIGUAYOS AUTENTICOS RIVALES DE AYCHUYO - YUNGUYO.
63. ZAMPOÑISTAS NUEVO IMPACTO - ACORA.
64. CENTRO CULTURAL JUVENTUD KAJELOS -LARAQUERI.
65. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA.
66. CENTRO CULTURAL PULI PULIS DE CARACOTO.
67. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MISTURISTAS DE ATUNCOLLA - SILLUSTANI.
68. KAJELOS ASOCIACIÓN CULTURAL ESTUDIANTES LARAQUERI- ACEL.
69. KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO- MELGAR.
70. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SICURIS FUERZA JOVEN - PUNO.
71. CENTRO CULTURAL PINKILLADA- MOHO.
72. ASOCIACIÓN CULTURAL UNKAKOS- MACUSANI- CARABAYA.
73. ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE AYMARA - PERKA- PLATERÍA.
74. ASOCIACIÓN ARTE FOLKLÓRICO CONJUNTO YAPUCHIRIS 25 DE JULIO HUILACAYA- ACORA.
75. CONJUNTO JUVENTUD WIFALAS DEL C.P. SAN ISIDRO DE PUTINA.
76. ASOCIACIÓN CULTURAL "W’ARAK’EROS LAQUEQUE IGUARA " - SANDIA.
77. ASOCIACIÓN CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE ARAPA - AZÁNGARO.
78. AGRUPACIÓN CULTURAL SICURIS “JUVENTUD ROSALES ROSASPATA”.
79. ASOCIACIÓN CULTURAL Q’ASWA 5 CLAVELES DE CAPACHICA.
80. CONJUNTO DE ZAMPOÑISTAS CULTURAL "ARCO BLANCO"- PUNO.
81. ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE ZONA LAGO- ACORA.
82. ASOCIACIÓN CENTRAL PULI PULIS DE TARACO.
83. CONJUNTO CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO- IRRIGACIÓN CAHUALLA.
84. INTERNACIONAL GRUPO DE ARTE SICURIS JUVENTUD LOS K’EPUS- VILQUECHICO.
85. CARNAVAL DE NICASIO – LAMPA.
86. ASOCIACIÓN CULTURAL UYWACHUAS DEL C.C JATUCACHI.
87. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZÁNGARO.
88. ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA ALPAQUEROS DE CULTA - ACORA.
89. CONJUNTO AUTÓCTONO PINKILLADA UTACHIRIS AYMARAS- DESAGUADERO.
90. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DEL C.P CHUCARIPO SAMAN- AZÁNGARO.
91. CONJUNTO FOLKLÓRICO ASOCIACIÓN DE AYARACHIS SOMOS PATRIMONIO DE LA COSMOVISIÓN ANDINA PARATIA – LAMPA.
92. ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA LOS CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CARITAMAYA ACORA.
93. ASOCIACIÓN CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA DE CHUCUITO.
94. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DE PUPUJA ZONA VALLE.
95. ASOCIACIÓN CULTURAL Y TRADICIONAL Q’ARAPULIS O QUENA- QUENA - 14 DE SETIEMBRE- JULI.
96. CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE ANGARA - VILAVILA- LAMPA.
97. ASOCIACIÓN JUVENIL CABANILLAS SIKURIS- AJC.
98. CONJUNTO FOLKLÓRICO "WAPULULOS CARNAVAL DE LAMPA.
99. CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI- ACORA.
100. CONJUNTO AUTÓCTONO CAHUIRES TAJQUINA - CHUCUITO.
101. ASOCIACIÓN EXPRESIÓN CULTURAL UNICA AUQUI AUQUIS ACHACHIS K’HUMOS DEL C.P UMUCHI - MOHO.
102. CONJUNTO CARNAVAL "LAWA KUMUS" DE VILLA SOCCA.
103. ASOCIACIÓN CULTURAL SIKURIS VIENTO ANDINO 8 DE DICIEMBRE SANTA LUCIA.
104. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE MACARI JAURAY " VIRGEN SANTA LUCIA" - MELGAR.
105. ARTE FOLKLÓRICA NUEVA GENERACIÓN KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA.
106. CONJUNTO JUVENTUD CHACALLADA "BRISAS DEL LAGO" LUQUINA CHICO.
107. CONJUNTO CARNAVAL CHACAREROS DEL CENTRO POBLADO DE CHANCACHI - ACORA.
108. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LLAMERITOS DE CANTERÍA - LAMPA.
109. ASOCIACIÓN CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE PUSI.
110. AGRUPACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL DE SICURI Y DANZA “BOSQUES”- HUANCANÉ.
111. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA - PUNO.
112. CONJUNTO "PAPA TARPUY" DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DEL ALTO CATACHA - LAMPA.
113. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL TUPAY ZONA LAGO CHOCO- CHUPA AZÁNGARO.
114. CONJUNTO FOLKLÓRICO "K’AJCHAS CHITA SEÑALACUY" ORURILLO - MELGAR.
115. CARNAVAL DE ALTO ANTALLA- PALCA - LAMPA.
116. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SICURIS INTERCONTINENTALES AYMARAS - "HUANCANE".
117. ASOCIACIÓN CULTURAL AUTÉNTICOS CHACAREROS TITILACA ZONA LAGO - PLATERÍA.
118. CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL CHOQUE PARCIALIDAD LLUSCAHAQUE JURUNAHUI - ACORA.
119. CONJUNTO FOLKLÓRICO CHACAREROS FLOR DE SANKAYO - CENTRO PUCARA- ACORA.
120. ASOCIACIÓN CULTURAL ZAMPOÑISTAS CONFRATERNIDAD ACORA.
121. ASOCIACIÓN CULTURAL UNUCAJAS DE J. D. CHOQUEHUANCA - AZÁNGARO.
- GUERREROS HACH’AKALLAS – CRUCERO – CARABAYA (EXHIBICIÓN).
- CENTRO CULTURAL ANDINO VARADOS DE ICHU (EXHIBICIÓN).